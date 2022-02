Les Belges à l'étranger - Carrasco buteur mais battu à Barcelone avec l'Atlético, Dortmund balayé par Leverkusen

(Belga) L'Atletico Madrid n'a pas fait le poids face au FC Barcelone dimanche lors de la 23e journée de Liga (4-2), malgré l'ouverture du score de Yannick Carrasco.

Il n'a fallu que 8e minute au Diable Rouge pour trouver l'ouverture pour l'Atletico mais le Barça égalisait rapidement par l'intermédiaire de Jordi Alba (10e). Les Blaugranas déroulaient ensuite. Gavi (21e) donnait l'avantage puis Ronald Araujo (43e) alourdissait la marque. En deuxième période, Dani Alves (4-1, 49e) et Luis Suarez (4-2, 58e) donnaient au score son allure définitive. Carrasco a joué toute la rencontre. Au classement, le Baça (38 points) dépasse son adversaire du jour et s'empare de la 4e place. Les Colchoneros sont 5e avec 36 unités. En Allemagne, le Borussia Dortmund a subi la loi du Bayer Leverkusen lors de la 21e journée de Bundesliga (2-5). Manuel Akanji (0-1, 11e) et Jeremie Frimpong (1-1, 16e) marquaient chacun contre leur camp avant que Florian Wirtz (20e), Robert Andrich (28e), Jonathan Tah (53e) et Moussa Diaby (87e) ne donnent un large avantage à Leverkusen. Steffen Tigges allégeait légèrement l'addition, déjà salée, en fin de match (2-5, 89e). Dortmund (43 points) reste deuxième de Bundesliga mais perd du terrain sur le Bayern, vainqueur 3-2 face à Leipzig samedi. Leverkusen (38 points), est troisième. Thomas Meunier est sorti à la mi-temps et Thorgan Hazard à l'heure de jeu. Axel Witsel n'a pas quitté le banc. (Belga)