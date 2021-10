Les Belges à l'étranger - Carrasco et l'Atletico de Madrid partagent à domicile contre la Real Sociedad de Januzaj

(Belga) Mené 0-2 sur sa pelouse à l'heure de jeu par la Real Sociedad, l'Atletico de Madrid est parvenu à refaire son retard dimanche soir dans le cadre de la dixième journée de Liga. Yannick Carrasco et Adnan Januzaj étaient sur le banc au coup d'envoi.

Carrasco est monté au jeu à la mi-temps alors que le score n'était encore que de 0-1 après le but rapide d'Alexander Sorloth (7e). Trois minutes plus tard, les visiteurs doublaient la marque et prenaient une option sur la victoire grâce à Alexander Isak (48e). En difficulté au marquoir, les champions d'Espagne ont pu compter sur leur buteur Luis Suarez, auteur d'un doublé (61e et 77e), pour recoller au score. Dans les rangs de la Sociedad, Januzaj a passé presque l'intégralité de la rencontre sur le banc, ne montant au jeu qu'à deux minutes du terme. Au classement, avec ce partage, Januzaj et les siens comptabilisent 21 points et prennent seuls la tête avec une longueur d'avance sur le Real Madrid et le FC Séville. L'Atletico suit à la quatrième place avec 18 unités. Aux Pays-Bas, Groningue est sorti de la zone de relégation à l'issue de sa victoire 2-0 contre l'AZ comptant pour la dixième journée de Eredivisie. Cyril Ngonge a joué un rôle prépondérant dans le succès des siens puisque c'est lui qui ouvrait la marque à la 20e minute, imité par son coéquipier Michael de Leeuw à la 71e. Grâce à ce deuxième succès de la saison, Groningue grimpe au 15e rang avec dix points et occupe la première place de non-relégable. (Belga)