Les Belges à l'étranger - Carrasco et l'Atlético Madrid battent le FC Séville et creusent l'écart en tête

(Belga) L'Atlético Madrid a parfaitement géré la toujours délicate réception du FC Séville. Mardi, les Colchoneros se sont imposés 2-0 contre les Andalous dans un match d'alignement de la 1re journée de La Liga. L'équipe de Yannick Carrasco, qui a joué 88 minutes, trône en tête et aura encore l'occasion de creuser l'écart.

Après sa sortie de route en Coupe contre une équipe de D3, l'Atlético a repris sa marche en avant. La phalange de Diego Simeone, intraitable défensivement, a marqué un but dans chaque mi-temps. Le premier est venu des pieds d'Angel Correai (17e), le second de Saul (76e). Au classement, les Madrilènes, grâce à un 5e succès de rang en Liga, comptent désormais quatre points de plus que le Real Madrid, qui a joué deux matches de plus. Les Sévillans pointent eux à la 6e place, à la limite des places européennes. (Belga)