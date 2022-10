Les Belges à l'étranger - Carton plein pour Vertessen et le PSV à Zurich

(Belga) Yorbe Vertessen a inscrit un doublé jeudi soir dans la victoire du PSV à Zurich, 1-5, pour la 3e journée de la phase de poules de l'Europa League.

Le PSV a remporté une éclatante victoire sur le terrain de Zurich, 1-5, dans le groupe A. Le jeune attaquant belge Yorbe Vertessen a allumé la mèche pour les Néerlandais en inscrivant un doublé dès le premier quart d'heure (10e et 15e). La charge du PSV s'est poursuivie avec des buts de Gakpo (21e) et Simons (35e) en première mi-temps, et un deuxième but de Gakpo (55e) après le repos. Vertessen a quitté la pelouse à l'heure de jeu pour El-Ghazi et Okita a sauvé l'honneur suisse à quelques minutes du terme (87e). Avec seulement deux matchs disputés, le PSV remonte à hauteur de Bodo/Glimt (4 points) qui affronte Arsenal (1 match, 3 points) à 21h. Zurich est dernier du groupe G avec un bilan nul après trois rencontres. L'AS Monaco de Philippe Clement a également disposé de son adversaire du soir, Trabzonspor, 3-1. Un doublé de Ben Yedder en première mi-temps (14e et 45e+2, sur pénalty), auquel s'est ajouté un but de Disasi (55e) ont eu raison des visiteurs turcs qui ont été réduits à dix dès la 11e minute à la suite de l'exclusion de Gomez. La réduction de l'écart de Bakasetas pour les Turcs (72e) est restée sans conséquence sur le verdict de la rencontre. Eliot Matazo est resté sur le banc monégasque, aux côtés de Philippe Clement. Au classement du groupe H, la défaite de Ferencvaros à Belgrade face à l'Étoile Rouge (4-1) permet à Monaco de recoller aux Hongrois avec 6 points. Trabzonspor et l'Étoile Rouge sont à 3 longueurs de leurs concurrents. (Belga)