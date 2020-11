Les Belges à l'étranger - Chelsea bloqué par Tottenham

(Belga) Tottenham, sans Toby Alderweireld blessé à l'aine, est parvenu à bloquer à Chelsea dimanche dans le cadre de la 10e journée du championnat d'Angleterre de football (0-0). Au classement, les Spurs partagent la première place avec Liverpool (21 points). Chelsea (19 points) reste troisième en attendant le résultat de Leicester (18 points) lundi face à Fulham.

La première période a été très tactique avec Tottenham, qui a préféré jouer très bas et miser des transitions rapidement jouées. Ainsi sur un passe de Harry Kane, Steven Bergwijn s'est retrouvé en bonne position mais il n'a pas cadré son tir (4e). Les Blues ne sont pas parvenus à prendre le dessus sur la grosse défense des Spurs. Malgré la bonne volonté de Mason Mount et Ben Chilwell, Chelsea ne jouait pas assez vite quand il récupérait le ballon, ce qui permettait à Tottenham de se replacer tranquillement. Le début de seconde mi-temps est resté très fermé avec des gestes techniques manqués par les attaquants de Chelsea Timo Werner (47e) et Tammy Abraham (48e). En plus, les fautes se sont accumulées. Le premier changement est venu de Tottenham avec Giovani Lo Celso à la place de Tanguy N'Dombele (65e). Les Spurs, qui n'ont fait que défendre depuis la reprise, n'ont pas changé de tactique. Si Hugo Lloris a dû détourner un envoi de Mount (82e), Edouard Mendy n'a rien eu à faire. Tottenham n'a pas tiré une seule fois au but en seconde période. Aux Pays-Bas, Lucas Schoofs est monté à la mi-temps pour Heracles contre l'AZ (0-2). L'ex-Gantois a bien inscrit un but d'une volée sur un coup franc botté par Teun Bijleveld (76e, 1-2) mais cela n'a pas suffit. Teun Koopmeiners sur penalty (41e, 0-1) et Myron Boadu (44e, 0-2) avaient donné de la marge aux visiteurs. Avec ce quatrième succès d'affilée, l'AZ occupe la 7e place (17 points) alors que Heracles (8 points) est 15e. (Belga)