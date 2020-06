Les Belges à l'étranger - Chelsea file en demies de la Cup en éliminant Leicester, avec Tielemans et Praet

(Belga) Chelsea s'est qualifié pour les demi-finales de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football, en s'imposant 0-1 à Leicester, dimanche. Youri Tielemans et Dennis Praet (remplacé après 57 minutes) étaient titularisés pour les 'Foxes', Michy Batshuayi n'était pas repris chez les 'Blues'. Ross Barkley a inscrit l'unique but de la rencontre (63e).

Tielemans s'est montré dangereux à la 20e minute. Sa frappe du gauche de l'entrée du rectangle a obligé Caballero à se détendre. Chelsea a répliqué par une frappe de Pulisic détournée de manière spectaculaire par Schmeichel (30e). Les 'Blues' prenaient progessivement l'ascendant en seconde période. Un but d'Abraham était ainsi annulé pour hors-jeu (55e). Dans la foulée, sur un centre de la droite de Justin, Tielemans manquait son contrôle alors qu'il se trouvait en excellente position (56e). Praet cédait sa place à Albrighton une minute plus tard. Chelsea ouvrait le score à la 63e minute lorsque Barkley reprenait en un temps un centre de la droite de Willian. En fin de partie, Söyüncü manquait la balle de l'égalisation après une sortie loupée de Caballero (85e) tandis que Schmeichel repoussait une frappe de Barkley (88e). Chelsea rejoint dans le dernier carré Manchester United, vainqueur 1-2 après prolongations de Norwich samedi, et Arsenal, venu à bout de Sheffield United en fin de match dimanche. Le dernier quart de finale, Newcastle/Manchester City, se jouera à 19h30.