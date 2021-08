Les Belges à l'étranger - Chelsea, sans Lukaku, a battu Crystal Palace avec Benteke

(Belga) Chelsea s'est imposé face à Crystal Palace lors de la première journée du championnat d'Angleterre. On savait que le match dans le match entre Romelu Lukaku et Chrsitian Benteke n'aurait pas lieu puisque Lukaku n'était pas encore disponible chez les Blues mais Christian Benteke n'est en outre monté au jeu qu'en cours de match chez les Glazers (57e).

A ce moment-là, Chelsea menait déjà 2-0 grâce à Marcos Alonso (27e, 1-0) et à Christian Pulisic (40e, 2-0). Peu après son entrée sur la pelouse, Benteke a vu Trevoh Chalobah alourdir l'addition (58e, 3-0). Il y avait un Diable rouge au coup d'envoi de Leicester-Wolverhampton (1-0): Youri Tielemans a joué l'intégralité de la rencontre avec les Foxes tandis que Dennis Praet est resté sur le banc et Timothy Castagne n'était pas retenu. Chez les Loups, Leander Dendoncker est monté au jeu (66e). L'unique but de la rencontre a été inscrit par Jamie Vardy (41e, 1-0). Watford a fêté son retour en Premier League par un succès 3-2 sur Aston Villa. Christian Kabasele était titulaire chez les Cottagers, qui se sont imposés grâce à l'ex-attaquant du Club Bruges Emmanuel Dennis (10e, 1-0), Ismaila Sarr (42e, 2-0) et Cucho (67e, 3-0). John McGinn (70e, 3-1) et Danny Ings, sur penalty (90e+7, 3-2) ont réduit l'écart des Villans. Brighton a signé un petit exploit à Burnley, qui a ouvert la marque par James Tarkowski (2e, 1-0). Le Français Neal Maupay a égalisé (73e, 1-1) et l'Argentin Alexis Mac Allister, qui avait remplacé Leandro Trosard (76e), a donné la victoire aux Seagulls (78e, 1-2). (Belga)