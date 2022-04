Les Belges à l'étranger - Corrigé à domicile par Leipzig, Dortmund voit peut-être ses espoirs de titre s'envoler

(Belga) Le Borussia Dortmund a réalisé une très mauvaise opération dans la course au titre en s'inclinant 1-4 samedi contre le RB Leipzig pour le compte de la 28e journée de Bundesliga. Cette défaite met fin à une série de six matches sans défaite pour le BVB, désormais relégué à neuf longueurs du Bayern Munich, leader avec 66 points à six journées de la fin.

Privé de Thomas Meunier, blessé à la cuisse, Marco Rose, l'entraîneur de Dortmund, alignait d'entrée Thorgan Hazard et Axel Witsel. L'ancien Liégeois était remplacé à la 61e minute et Hazard à un quart d'heure du terme, alors que le score était déjà de 0-3 en faveur de Leipzig. Konrad Laimer (21e et 30e) ainsi que l'inévitable Christopher Nkunku s'étaient chargés d'alimenter le marquoir en faveur des visiteurs. Donyell Malen atténuait quelque peu les chiffres à six minutes du terme (84e, 1-3), mais Dani Olmo faisait boire le calice jusqu'à la lie aux joueurs de Dortmund (86e, 1-4). Dortmund restait sur six matches sans défaite en championnat, le dernier revers datait du 6 février (2-5 contre le Bayer Leverkusen). (Belga)