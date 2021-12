Les Belges à l'étranger - Défaite à domicile pour Wolfsburg contre Stuttgart, la Juventus encore accrochée

(Belga) Wolfsburg, avec ses quatre Belges, a été battu par le VfB Stuttgart d'Orel Mangala sur le score de 0-2 samedi lors de la 15e journée de Bundesliga. C'est le 4e match de rang sans victoire pour les Loups, dixièmes avec 20 points, alors que Stuttgart, désormais 15e et 17 unités, continue sa remontée au classement.

Titulaire avec les Loups, Aster Vranckx a dû céder sa place dès la 21e minute de jeu. C'est un petit coup d'arrêt pour le Diablotin, 19 ans, qui a débuté les quatre derniers matches de son équipe. Dans la foulée, Stuttgart a ouvert le score sur une fusée décochée par Kostas Mavropanos (0-1, 25e). Les Souabes ont ajouté un second but signé Philipp Forster (0-2, 63e). Omar Marmoush aurait pu sceller la victoire de Stuttgart mais l'Égyptien a raté son penalty, sa Panenka venant mourir sur la transversale de Koen Casteels (79e). Outre Casteels, Sebastiaan Bornauw a joué toute la partie alors que Dodi Lukebakio est monté à la 66e. En Italie, Daan Heymans et Koni De Winter sont respectivement restés sur les bancs de Venise et de la Juventus lors du partage (1-1) entre les deux équipes samedi lors de la 17e journée de Serie A. La Vieille Dame, qui a mené après un goal d'Alvaro Morata (0-1, 32e), est retombée dans ses travers en seconde mi-temps, encaissant un but d'Aramu synonyme de match nul (1-1, 55e). Les Turinois pointent à une inhabituelle 6e place et, avec 28 points, comptent déjà 10 longueurs de moins que l'AC Milan, qui peut encore accroitre son avance en cas de victoire à l'Udinese samedi soir. (Belga)