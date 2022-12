Les Belges à l'étranger - Défaite et perte de la première place pour Jason Denayer et Al-Ahli

(Belga) Jason Denayer et Al-Ahli Dubaï ont perdu gros dimanche lors de la 12e journée de compétition. En s'inclinant à domicile (1-2) devant Bani Yas, pourtant seulement 9e, Al-Ahli Dubaï a perdu la tête du championnat des Émirats arabes unis de football.

Al-Ahli a pourtant ouvert le score dès les premières minutes de jeu, via Walid Abbas, compère de Denayer en défense centrale (1-0, 7e). Malgré son viatique et sa série de six victoires de rang en championnat, l'équipe du Portugais Leonardo Jardim a encaissé à deux reprises en trois minutes à peine, via Alvarez (1-1, 24e) et Al Noobi (1-2, 26e). Le score n'a plus évolué jusqu'au coup de sifflet final. Au classement, Al-Ahli compte 25 points et glisse au 2e rang, une longueur derrière Al Sharjah. L'UAE League va désormais observer quatre semaines de pause.