Les Belges à l'étranger - Dendoncker battu à Liverpool, Saelemaekers et Milan renforcent leur 1re place en Serie A

(Belga) Alexis Saelemaekers et l'AC Milan l'ont emporté à Gênes face à la Sampdoria pour le compte de la 10e journée de Serie A (1-2) dimanche. En Angleterre, Leander Dendoncker et Wolverhampton ont été sèchement battus par Liverpool (4-0).

Avec Leander Dendoncker pendant 90 minutes, Wolverhampton a été battu à Liverpool (4-0), des buts inscrits par Mohamed Salah (24e), Georginio Wijnaldum (58e), Joel Matip (68e) et Nelson Semedo contre son camp (78e). Liverpool rejoint Tottenham en tête de la Premier League avec 24 points. Wolverhampton est 10e avec 17 points. Alexis Saelemaekers et l'AC Milan l'ont emporté 1-2 à la Sampdoria grâce à un penalty de Franck Kessie juste avant la mi-temps (45e) et un but de Samu Castillejo (77e) qui venait de remplacer Saelemaekers (76e). C'est Albin Ekdal qui a réduit l'écart pour la Sampdoria (82e). Le Milan (26 points) conforte sa place en tête de la Serie A, 5 points devant son rival l'Inter Milan. La Sampdoria est douzième avec 11 points. L'Olympique Lyonnais continue sur sa bonne série en Ligue 1. Jason Denayer, titulaire, et ses coéquipiers l'ont emporté à Metz (1-3) grâce à un but de Memphis Depay (17e) et à un doublé de Karl Toko-Ekambi (47e et 60e) contre une réalisation de Farid Boulaya pour Metz. Aaron Leya Iseka est entré à la mi-temps côté messin. Lyon (26 points) rejoint Lille à la deuxième place de la Ligue 1, à deux points du leader parisien. Metz reste 13e avec 16 unités. Au Portugal, Jan Vertonghen a joué l'intégralité de la rencontre avec Benfica qui l'a emporté sur le fil contre Paços de Ferreira. Les buts ont été inscrits par Oleg Reabciuk (24e) pour Paços et par Rafa Silva (58e) et Gian-Luca Waldschmidt (90e+4) pour Benfica (21 points) qui revient à deux points du rival, le Sporting Portugal, leader de la Liga NOS. Paços de Ferreira continue sa bonne saison et pointe à la 6e place avec 15 points. Adnan Januzaj n'a pas quitté le banc dans le derby basque face à Alaves. La Real Sociedad n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 face à une équipe d'Alaves réduite à 10 à la 61e minute de jeu. La Real Sociedad (25 points) loupe ainsi l'occasion de reprendre la tête du classement de la Liga et reste coincée 1 point derrière l'Atletico Madrid qui compte deux matches de moins. Alaves est 11e et rejoint Barcelone avec 14 points. (Belga)