Les Belges à l'étranger - Dendoncker et Wolverhampton prennent un point à Chelsea pour la première de Tuchel

Le changement d'entraîneur n'a pas permis à Chelsea d'engranger un succès face à Wolverhampton mercredi lors de la 20e journée du championnat d'Angleterre (0-0). Au classement, les Blues (29 points) occupent la 10e place et les Wolves (22 points) sont 14e. Leander Dendoncker a joué tout le match avec Wolverhampton.

La première période a été assez terne avec Chelsea qui a dominé (76% de possession de ballon). Toutefois, les Blues, dirigés pour la première fois par Thomas Tuchel, ne se sont créé qu'une seule occasion dangereuse lorsque Hakim Ziyech a trouvé la tête d'Antonio Rudiger au second poteau mais Rui Patricio s'est bien détendu (40e). Quant aux Wolves, ils ont eu une première opportunité sur un coup franc dans l'axe à l'entrée du rectangle mal tiré par Ruben Neves (22e) et sur une tête puissante de Dendoncker juste au-dessus de la cage d'Edouard Mendy (41e). En seconde période, Chelsea a remis le couvert mais sur une passe en retrait de Kai Havertz, Benjamin Chilwell a raté son tir alors qu'il était seul dans la surface (60e). Cependant, Wolverhampton a eu une plus belle occasion lorsque Neto a bénéficié d'un contre favorable et que son piqué s'est échoué sur la transversale (72e). Aux Pays-Bas, Utrecht est allé s'imposer 0-1 à l'AZ Alkmaar. Chez les vainqueurs, Othman Boussaid est sorti à la 83e mais il a distillé l'assist sur le but de Sander van de Streek (60e, 0-1). Après 19 journées, l'AZ (34 points) est 4e et Utrecht occupe la 8e position avec 27 points à une longueur du barrage pour le dernier ticket de l'Europa League.