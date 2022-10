Les Belges à l'étranger - Dortmund, avec Meunier en début et Hazard en fin de match, battu à Berlin

(Belga) Sorti blessé mardi face à Séville en Ligue des Champions, Thomas Meunier était de retour dans le onze de base de Dortmund, qui s'est incliné 2-0 sur la pelouse de l'Union Berlin dimanche lors de la 10e journée de Bundesliga. Le défenseur belge a cédé sa place à Donyell Malen à la mi-temps. Thorgan Hazard a lui joué les 20 dernières minutes, en remplaçant Niklas Sule.

Un doublé précoce de Janik Haberer a permis aux Berlinois de mener 2-0 à la pause, et de conforter leur 1e place au classement avec 23 points. Le BVB pointe au 8e rang avec 16 unités. En France, l'AS Monaco de Philippe Clement a fait match nul face à Clermont (1-1) lors de la 11e journée de Ligue 1. L'ASM s'est retrouvée réduite à 10 après que Mohamed Camara a été envoyé au vestiaire dès la 17e minute. Philippe Clement a directement réagi et a remplacé Wissam Ben Yedder et Takumi Minamino par Eliot Matazo à la 21e. Malgré leur infériorité numérique, les Monégasques ont obtenu un penalty. Breel Embolo (31e) a d'abord manqué son tir, mais il a réussi tout de même a marquer au rebond. En seconde période, les visiteurs, avec Maximiliano Caufriez en défense, sont revenus à la charge grâce à Komnen Andric (53e). Au classement, Monaco pointe à la 6e place avec 21 points alors que les Clermontois pointent au 8e rang avec 17 unités.