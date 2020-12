Les Belges à l'étranger - Dortmund, avec ses trois Belges, se hisse en 8es de la Coupe d'Allemagne

(Belga) Dortmund s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne grâce à son succès 0-2 à Brunswick mardi. Axel Witsel est monté au jeu à la 76e minute, Thorgan Hazard et Thomas Meunier sont montés à la 83e minute.

Mats Hummels avait donné l'avance au Borussia en début de match (12e) avant que Sancho n'assure le succès du BVB dans les arrêts de jeu (90e+2). Plus tôt dans la journée, Schalke 04, avec Benito Raman double buteur, et Cologne, avec Sebastiaan Bornauw, se sont également qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne après leurs succès respectifs contre Ulm (1-3) et Osnabrück (1-0) mardi. (Belga)