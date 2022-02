Les Belges à l'étranger - Doublé de passes décisives pour Kevin De Bruyne en FA Cup

(Belga) Kevin De Bruyne s'est distingué samedi après-midi au 4e tour de la FA Cup en distillant deux passes décisives dans la victoire de Manchester City face à Fulham, 4-1.

Kevin De Bruyne était à la baguette pour les Skyblues qui se sont débarrassés de Fulham malgré l'ouverture du score de Carvalho (4e). Gündogan a rapidement remis les équipes à égalité (6e) avant que Stones ne donne l'avantage à City (13e) sur un assist de Kevin De Bruyne. En 2e mi-temps, Mahrez a inscrit un doublé, d'abord sur pénalty (53e) puis sur un nouveau service de De Bruyne (57e), qui est descendu à la 68e minute pour Sterling. Avec Leander Dendoncker titulaire, les Wolves se sont inclinés à Norwich, sur un but de McLean (45e+1), 0-1. Dendoncker a disputé 74 minutes de jeu avant d'être remplacé par Chiquinho. En déplacement à Huddersfield, Barnsley et Leya Iseka ont subi leur élimination en s'inclinant 1-0, avec un but de Holmes (19e). Aron Leya Iseka, qui était titulaire, a été remplacé à la mi-temps par Morris.