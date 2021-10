Les Belges à l'étranger - Doublé pour Openda qui offre la victoire à Vitesse, Vertonghen et Benfica font match nul

(Belga) Samedi soir, Loïs Openda et Vitesse ont remporté la victoire, 1-2, lors de leur déplacement à Heerenveen dans le cadre de la 11e journée de championnat des Pays-Bas, grâce à un doublé du jeune attaquant belge. Jan Vertonghen a quant à lui partagé l'enjeu avec son club de Benfica, contre Estoril, pour la 10e journée de Liga Portugal.

Vitesse a empoché trois points contre Heerenveen, en remportant le match sur le score de 1-2. Loïs Openda, titulaire, a marqué les deux buts du club d'Arnhem en deuxième mi-temps. Dresevic avait écopé d'une carte rouge en début de match du côté d'Heerenveen (10e), mais cela n'avait pas empêché les locaux d'ouvrir le score juste avant la mi-temps grâce à van Ewijk (45e+1). Loïs Openda est sorti de sa boîte peu après le repos pour égaliser (55e), avant de marquer le but de la victoire dans les arrêts de jeu (90e+1). C'est le 5e but en quatre matches pour le Diablotin. Cette victoire permet à Vitesse, qui compte 19 points en 11 matchs, de grimper à la 5e place en attendant les autres résultats du week-end. Au Portugal, Jan Vertonghen et Benfica n'ont pu faire mieux qu'un match nul, 1-1, en déplacement à Estoril. Vertonghen était titulaire en défense centrale et a disputé les 90 minutes du match. Les buts ont été inscrits par Verissimo pour Benfica (2e) et Rosier, en toute fin de rencontre, pour Estoril (90e). Benfica recule donc derrière Porto au classement et compte 25 points en 10 matchs, soit un de moins que le leader. Estoril est 4e avec 19 points.