Les Belges à l'étranger - Doublé pour Vrancx, Leicester sèchement battu en FA Cup

(Belga) Après une série de 9 matchs sans victoire en Bundesliga, Wolfsbourg s'est enfin imposé, 4-1, face à la lanterne rouge, Greuther Furth lors de la 21e journée de Bundesliga.

Aster Vranckx, qui a retrouvé une place de titulaire après une légère blessure, a inscrit ses deux premiers buts sous le maillot des Loups (7e et 49e), suivi par Maximilian Arnold (70e) et Maximilian Philipp (75e). Le but de Branimir Hrgota n'était finalement qu'anecdotique (44e sur penalty). Vranckx a joué toute la rencontre et reçu une carte jaune. Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw ont aussi joué tout le match alors que Dodi Lukebakio n'a pas quitté le banc. Wolfsbourg (24 points) se donne de l'air au classement et remonte à a 12e position alors que Furth reste bon dernier avec un maigre total de 10 unités. En Angleterre, Leicester a subi une grosse désillusion en étant éliminé en 16e de finale de la FA Cup après une lourde défaite 4-1 face à Nottingham Forest, pensionnaire de Championship, la deuxième division anglaise. Trois buts en 9 minutes, de Philip Zinckernagel (23e), Brennan Johnson (24e) et Joe Worrall (32e), avaient déjà décidé le match, malgré la réduction du score de Kelechi Iheanacho (40e). Djed Spence alourdissait même le score en deuxième période (61e). Youri Tielemans est sorti à la 65e minute. (Belga)