Les Belges à l'étranger - Dries Mertens a refusé une prolongation de contrat à Naples

(Belga) Naples a proposé à Dries Mertens une prolongation de contrat de deux ans, que le Diable Rouge a refusée. C''est ce que le directeur du Napoli, Cristiano Giuntoli, a indiqué samedi en conférence de presse.

"Le président De Laurentis a fait a proposé à Dries Mertens une prolongation de contrat de deux ans, avec un salaire net de 2,5 millions par an. Il ne l'a pas acceptée", a déclaré Cristiano Giuntoli. "Il semble pour l'instant être sur le départ. Je tiens à le remercier, comme les autres joueurs en partance, Ospina, Malcuit, et Insigne. Ils ont été des joueurs importants du club". Dries Mertens, 35 ans, évolue depuis 2013 Naples, où il est arrivé en provenance du PSV Eindhoven. Son contrat a expiré le 30 juin dernier. Le Louvaniste est donc libre dans le club de son choix. Son nom circule dans plusieurs clubs de Serie A, mais aussi à Marseille et à l'Antwerp. (Belga)