Les Belges à l'étranger - Dries Mertens buteur dans le large succès de Galatasaray dans le derby à Basaksehir

Galatasaray a remporté le derby stambouliote sur le terrain d'Istanbul Basaksehir (0-7) comptant pour la 14e journée du championnat de Turquie de football samedi. Dries Mertens a inscrit le cinquième but du Gala (65e) avant d'être remplace à la 72e minute.

Kerem Akturkoglu a donné l'avance au Galatasaray (14e) qui a ensuite inscrit deux buts coup sur coup via Mauro Icardi sur penalty (45e) et un but contre son camp de Youssouf Ndayishimiye (45e+4) pour déjà mener 0-3 au repos. Après la pause, Akturkoglu s'est offert un doublé (59e) avant que Dries Mertens, sélectionné avec les Diables Rouges pour le Mondial, a planté le but du 0-5 (65e) avant de céder sa place à Juan Mata (72e). En fin de match, Akturkoglu (85e) et Abdulkerim Bardakci (88e) ont fixé le score final à 0-7. Au classement, Galatasaray grimpe à la 2e place avec 27 points, deux de moins que Fenerbahce. Basaksehir recule à la 4e place avec 24 points.