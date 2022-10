Les Belges à l'étranger - Dries Mertens et Galatasaray contraints au partage à Adana Demirspor

(Belga) Galatasaray a partagé l'enjeu (0-0) sur le terrain d'Adana Demirspor pour le compte de la 8e journée du championnat de Turquie de football samedi. Titulaire avec les Stambouliotes, Dries Mertens a joué 80 minutes

Malgré l'exclusion de Benjamin Stambouli pour les visités (64e), Galatasaray et Dries Mertens ne sont pas parvenus à faire la différence pour arracher les trois points. Au classement, le 'Gala' reste bloqué à la 3e place avec 17 points, soit le même total que son adversaire du jour, 2e, et qu'Istanbul Basakeshir qui occupe la tête avec un match de moins. Aux Pays-Bas, Cyril Ngonge est monté au jeu à la 63e minute dans la défaite 1-4 de Groningue contre l'AZ Alkmaar où Zinho Vanheusden a fait son entrée à la 89e minute. Dani de Wit (3e) et Jesper Karlsson (19e) ont donné deux buts d'avance à l'AZ avant que Ricardo Pepi ne réduise le score (42e). En seconde période, l'AZ a ajouté deux nouveaux buts via Milos Kerkez (62e) et Mayckel Lahdo (85e). Avec ce succès, le club d'Alkmaar prend provisoirement la tête de l'Eredivisie avec 20 points. Groningue est 12e avec 8 points. (Belga)