Les Belges à l'étranger - Dries Mertens s'offre un doublé lors de la victoire de Naples contre la Lazio

(Belga) Dries Mertens et Naples ont parfaitement profité de la défaite de l'AC Milan pour prendre trois points d'avance à l'issue de leur match de clôture de la 14e journée de Serie A dimanche soir. Les Napolitains se sont imposés 4-0 contre la Lazio grâce, notamment, à un doublé de leur numéro 14 (10e et 29e). Ils occupent désormais seuls la première place du classement avec 35 points.

Le match démarrait sur les chapeaux de roue pour le Napoli qui ouvrait la marque dès la 7e minute de jeu par Piotr Zielinski (1-0), imité trois minutes plus tard par Dries Mertens sur une offrande de Lorenzo Insigne (10e, 2-0). L'attaquant de poche n'était pas en reste et allait marquer son troisième but en championnat depuis son retour de blessure grâce à une passe de Hirving Lozano. Le meilleur buteur de l'histoire du Napoli reprenait du plat du pied droit en un temps à l'extérieur du rectangle et marquait un superbe but qui allait se loger dans le plafond du portier de la Lazio (29e, 3-0). Luciano Spalletti décidait de faire souffler l'ancien joueur du PSV peu après l'heure de jeu et le remplaçait par Andrea Petagna à la 64e minute. C'est du banc que le Diable Rouge assistait à la quatrième réalisation des siens, signée Fabian Ruiz (85e, 4-0). (Belga)