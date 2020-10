Les Belges à l'étranger - Eden Hazard "très content de marquer un superbe but"

(Belga) Titulaire pour la première fois de la saison, Eden Hazard a lancé le Real Madrid contre Huesca (4-1), samedi, lors de la 8e journée du championnat d'Espagne. Le Diable Rouge a fait part de sa satisfaction dans une vidéo adressée aux supporters du Real.

"Bonjour les gars. Je suis très content d'être de retour et de marquer un superbe but. C'est pour vous tous! À bientôt!", a déclaré Hazard dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de son club. Dans une autre vidéo publiée par le Real, le capitaine des Diables Rouges a évoqué son état de forme. "Je veux jouer plus de matchs, la forme revient avec les matchs. Nous en avons un autre dans trois jours (contre l'Inter en Ligue des Champions, ndlr). Je vais retourner à l'entraînement et préparer le prochain match." (Belga)