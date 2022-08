Les Belges à l'étranger - Emmen et Michael Heylen réussissent la remontée et s'imposent face à Utrecht

(Belga) Samedi soir, plusieurs Belges ont parcouru les terrains des Pays-Bas, pour la 3e journée de championnat d'Eredivisie. Michael Heylen a pu participer à la victoire d'Emmen face à Utrecht, 3-2.

Cambuur s'est imposé à Sittard, 1-4. Après l'ouverture du score de Yilmaz pour les hôtes (10e), Breij (47e), Hoedemakers à deux reprises (79e et 87e) ainsi que Ter Heide (90e+1) ont assuré la victoire pour Cambuur. Mickael Tirpan était titulaire pour le Fortuna Sittard. Le latéral droit a disputé 76 minutes avant d'être remplacé par Pinto. Le FC Emmen a réussi à remonter le score et battre Utrecht, 3-2. Douvikas a inscrit le premier but pour Utrecht (10e), auquel ter Haar Romeny a répondu (27e) avant que l'ancien Brugeois Bas Dost ne redonne l'avantage aux visiteurs (34e). Mendes a rétabli l'égalité (59e) et a donné l'assist à Vlak pour faire 3-2 (79e) en fin de rencontre. Othman Boussaid était titulaire dans l'entrejeu d'Utrecht et a disputé toute la rencontre. Michael Heylen, sur le banc d'Emmen, est quant à lui monté au jeu quelques minutes avant le but de la victoire (75e) pour disputer le dernier quart d'heure. Sittard est 17e d'Eredivisie, sans le moindre point, et ne devance Vitesse qu'à la différence de buts. Utrecht est 12e, avec 2 points, derrière Emmen, 9e avec 4 points.