Les Belges à l'étranger - Griezman offre la victoire à l'Atlético, avec Witsel et Carrasco, au Bétis

(Belga) Auteur d'un doublé, Antoine Griezmann a permis à l'Atlético de Madrid de s'imposer contre le Real Betis (1-2) lors de la 11e journée de Liga dimanche.

Après une première mi-temps sans but, les hôtes ont vu le premier but de Luiz Henrique refusé. Peu de temps après, Griezmann a ouvert le score à la 54e minute et a doublé l'écart à la 71e minute. Nabil Fekir (84e) a marqué dans les dernières minutes. Axel Witsel a joué 90 minutes dans l'entrejeu de l'Atlético et Yannick Carrasco est entré pour le dernier quart d'heure. L'Atlético se hisse à la 3e place du classement avec 23 points. Le Betis pointe au 5e rang avec 3 unités de moins. (Belga)