Les Belges à l'étranger - Jan Vertonghen et Benfica s'inclinent dans le match au sommet contre Braga

(Belga) Jan Vertonghen a disputé 65 minutes lors de la défaite 3-2 de son club de Benfica sur la pelouse de Braga vendredi soir en ouverture de la 28e journée du championnat du Portugal. À la suite de cette défaite, les Lisboètes restent bloqués à la troisième place avec 61 points et possèdent respectivement six et douze longueurs de retard sur le Sporting et Porto, qui doivent encore jouer. Malgré ce revers, Benfica compte neuf points d'avance sur son adversaire du jour, 4e.

Jan Vertonghen se mettait en évidence avant la demi-heure de jeu en écopant d'une carte jaune à la 26e minute pour un coup de coude. Sur le coup franc qui suivait, Braga ouvrait la marque grâce à Iuri Medeiros (28e, 1-0). Pas rassasiés, les locaux prenaient deux buts d'avance à l'heure de jeu par l'entremise d'Andre Horta (60e, 2-0). Afin de revenir au score, l'entraîneur de Benfica procédait à plusieurs changements, dont celui de Vertonghen, remplacé après 65 minutes de jeu. Ces modifications semblaient porter leurs fruits, puisque les 'Aigles' recollaient à la marque en trois minutes via l'inévitable Darwin Nunez (74e, 2-1) et Joao Mario (77e, 2-2). Les coéquipiers de 'Sterke Jan' avaient à peine le temps de fêter ce retour au score que Braga plantait une troisième banderille grâce à Vitor Oliveira (79e, 3-2) pour s'adjuger la rencontre et les trois points (Belga)