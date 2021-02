Les Belges à l'étranger - Jan Vertonghen prend une belle option sur la finale de la Coupe du Portugal avec Benfica

(Belga) Benfica a remporté 1-3 le match aller des demi-finales de la Coupe du Portugal qui l'opposait à Estoril, club de deuxième division, qui évolue à Cascais, à côté de Lisbonne. Le Diable Rouge Jan Vertonghen ont joué tout le match au sein de la défense centrale des visiteurs.

Benfica a concédé un but dès la 24e minute par l'entremise Sehrou Guirassy (0-1) pour l'équipe locale. Deux buts de Darwin Nunez (45e et 78e) et un autre de Haris Seferovic (69e) ont offert la victoire aux Lisbonnais et une belle option pour la finale. Le match retour aura lieu le 3 mars. Braga et le FC Porto, le détenteur de la Coupe, s'affrontent dans l'autre demi-finale. Le match aller s'est terminé mercredi sur le score de parité de 1-1. . (Belga)