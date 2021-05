Les Belges à l'étranger - Jason Denayer absent du groupe de Lyon pour la réception de Lorient

(Belga) Jason Denayer ne figure pas dans la sélection de Lyon en vue du match de championnat de samedi contre Lorient. Le Diable Rouge était sorti touché à la cheville dimanche dernier lors de la victoire à Monaco (2-3).

Denayer a pris part à 29 rencontres de championnat cette saison. Contre Monaco, il était sorti après une demi-heure, juste après le but d'ouverture des Monégasques. Lyon avait ensuite renversé la situation pour décrocher un succès important dans la course à la prochaine Ligue des Champions. A trois journées de la fin, l'OL occupe la quatrième position, à un point de Monaco, troisième et actuellement dernier qualifié pour la prochaine C1. Jeudi, en conférence de presse, l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia n'avait pas donné d'information concernant la blessure de Denayer, expliquant simplement que "la séance de vendredi permettra de savoir Islam Slimani, Djamel Benlamri, Jason Denayer et Melvin Bard seront dans le groupe ou non pour samedi". Comme Denayer, Benlamri et Bard sont absents alors que Slimani figure bien dans la liste. Lyon sera aussi privé de Memphis Depay, Maxence Caqueret et Marcelo, suspendus. (Belga)