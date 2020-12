Les Belges à l'étranger - Jérémy Doku, passeur, s'impose avec Rennes à Lorient, Ndayishimiye buteur avec Willem II

(Belga) Jérémy Doku a délivré sa deuxième passe décisive de la saison lors de la victoire de Rennes 0-3 à Lorient lors de la 16e journée de Ligue 1. Mike Trésor Ndayishimiye a marqué lors de la défaite 5-3 de Willem II à l'AZ Alkmaar en Eredivisie.

Le Stade Rennais a remporté assez facilement le derby breton 0-3 à Lorient grâce à des buts de Damien Da Silva (23e), Benjamin Bourigeaud, sur une passe décisive de Jérémy Doku (70e) et Martin Terrier (76e). Doku a joué toute la rencontre. Rennes remonte à la 5e place avec 28 points alors que Lorient est désormais 19e avec 11 unités. Willem II ne parvient pas à remonter la pente après un début de saison compliqué en Eredivisie. Les coéquipiers de Mike Trésor Ndayishimiye ont finalement été battus 5-3 par l'AZ Alkmaar. Willem II mena pourtant 0-2 grâce à des buts de Zakaria Aboukhlal contre son camp (22e) et de Mike Trésor Ndayishimiye sur penalty (36e) mais des buts de Teun Koopmeiners (38e et 43e), Calvin Stengs (53e), Fredrik Midtsjo (65e) et Jesper Karlsson (69e) ont fait pencher la balance pour Alkmaar. Le but de Che Nunnely en fin de rencontre arrivait trop tard (90e). Au classement Willem II est actuellement 16e et donc barragiste, avec 8 points alors que l'AZ est 7e avec 23 unités. (Belga)