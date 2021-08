Les Belges à l'étranger - Jérémy Doku (Rennes), blessé aux ischio-jambiers, pourrait être absent une semaine

(Belga) Jérémy Doku souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, selon son entraîneur à Rennes, Bruno Genesio. Le Diable Rouges pourrait manquer les deux prochains matches du Stade Rennais jeudi à Rosenborg en barrage de Conference League et dimanche à Angers en Ligue 1 alors que se profile la prochaine fenêtre internationale avec la Belgique.

Jérémy Doku est sorti juste avant la mi-temps du match du championnat de France face à Nantes (1-0) dimanche, suite à un contact dans la surface avec un Nantais à la 39e minute. "C'est le gros point noir de la soirée, une blessure à l'ischio. Je ne sais pas encore la nature exacte de celle-ci et sa durée d'indisponibilité, mais je pense qu'il ratera Rosenborg (jeudi) et Angers (dimanche prochain)" a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse d'après-match et dont les propos sont rapportés par l'Equipe. Genesio espère pouvoir compter sur Doku après la trêve internationale. C'est peut-être une autre mauvaise nouvelle pour les Diables rouges à moins d'une semaine de l'annonce de la sélection de Roberto Martinez en vue des rencontres de qualifications pour le Mondial 2022 contre l'Estonie le 2 septembre à Tallinn la Biélorussie le 5 septembre (à Kazan) et la République Tchéque le 8 septembre au stade Roi Baudouin. (Belga)