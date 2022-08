Les Belges à l'étranger - Johan Bakayoko buteur pour le PSV, victoire pour Maxime Busi et Reims

(Belga) Le PSV Eindhoven a réalisé un match d'exception contre le FC Volendam en remportant la rencontre 7-1 mercredi lors de la 3e journée de Eredivisie. L'international belge U21, Johan Bakayoko, a joué les 90 minutes de match et a marqué le 7e but du PSV à la 79e minute. Invaincu, le PSV conserve sa 1e place.

En Ligue 1, Reims est venu à bout d'Angers et a remporté sa première victoire de la saison 2-4 contre Angers lors de la 5e journée. C'est la première victoire de Maxime Busi avec les rouges et blancs depuis son retour dans l'équipe. L'ancien joueur de Charleroi a joué les 90 minutes. Reims prend la 14e place du classement. Matz Sels et Strasbourg ne sont pas parvenus à venir à bout de Nantes et la rencontre Stade de la Meinau s'est conclue sur un nul (1-1). Le Racing occupe la 17e place du classement. Trois jours après avoir pris 1 point au PSG, Monaco s'est écroulé face à Troyes, qui s'est imposé 2-4 sur le Rocher. L'équipe de Philippe Clement, qui n'a toujours pas gagné à domicile cette saison, pointe au 15e rang avec 5 unités. (Belga)