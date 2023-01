Les Belges à l'étranger - Kompany crée la surprise en FA Cup avec Burnley face à Bournemouth, doublé de Benson

(Belga) Samedi, Burnley, le club entraîné par Vincent Kompany, a impressionné sur le terrain de Bournemouth, pensionnaire de Premier League, en s'imposant 2-4 en FA Cup.

Les leaders du Championship (D2 anglaise) ont décroché leur ticket pour les 16e de finale grâce à l'ancien attaquant anversois Manuel Benson qui a marqué un doublé (6e, 57e). Anass Zaroury a également fait sensation avec un autre doublé (39e, 43e) servi à deux reprises par Josh Brownhill. Les Cherries n'ont pas réussi à sauver la donne malgré les buts de Ryan Christie (12e) et Dominic Solanke (48e). L'ancien capitaine des Diables Rouges et son équipe poursuivent leur bonne dynamique: Burnley ne compte que trois défaites, deux en championnat et une en Coupe de la Ligue, depuis le début de la saison. (Belga)