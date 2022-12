Les Belges à l'étranger - Kompany et Burnley ne résistent pas à Manchester United

(Belga) Mercredi soir, les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise ont vu la victoire de Manchester United, 2-0, contre le Burnley de Vincent Kompany.

Burnley, qui domine pour l'instant le classement du Championship, la D2 anglaise, sous la houlette de Vincent Kompany, n'a pas su résister à Manchester United qui alignait déjà cinq de ses internationaux rentrés de la Coupe du monde. Eriksen a ouvert la marque (27e) et Rashford lui a emboîté le pas en deuxième période (57e). Manuel Benson a disputé 63 minutes avant d'être remplacé par Churlinov côté visiteurs. Avec Orel Mangala titulaire, Nottingham a remporté une victoire nette 1-4 chez un autre pensionnaire du Championship, Blackburn, pour qui la saison n'a pas été interrompue pendant le Mondial. Forest a honoré son statut en prenant l'avantage via Johnson sur pénalty (13e) avant que Wharton n'égalise (43e). En deuxième période, les visiteurs ont déroulé avec des buts de Lingard (54e), Awoniyi (79e) et la deuxième rose de Johnson (90e+3). Mangala a été remplacé à la 63e minute, tandis que Kaminski est resté sur le banc pour Blackburn. Brighton a été la seule équipe de Premier League renversée, s'inclinant aux tirs au but (4-3) contre Charlton, pensionnaire de League One (D3), après 90 minutes de jeu sans le moindre but. L'équipe de Brighton avait des accents de Jupiler Pro League avec les apparitions de Caicedo, Undav, Mitoma et la montée au jeu de Trossard à la 62e minute. Le Diable Rouge a manqué son tir au but et n'a pas su empêcher l'élimination des siens. Manchester United, Nottingham Forest et Charlton rejoignent Wolverhampton, Southampton, Newcastle et Leicester en quarts de finale en attendant que la rencontre entre Manchester City et Liverpool, jeudi soir, ne détermine le dernier qualifié. (Belga)