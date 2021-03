Les Belges à l'étranger - L'AC Milan, avec Saelemaekers en fin de match, piétine à domicile face à Udinese

(Belga) L'AC Milan était mené à la marque par l'Udinese quand Alexis Saelemaekers est monté au jeu (76e) mercredi pour mener à bien la course poursuite. Les Milanisti ont finalement arraché le partage sur penalty dans les arrêts de jeu. L'AC Milan reste deuxième du classement avec 53 points, trois de moins que l'Inter Milan, qui se rend à Parme ce jeudi. L'Udinese (29 points) est 11e.

Le premier quart d'heure a vu l'AC Milan attaquer avec continuité l'Udinese, qui se défendait avec ordre. Bien que les visiteurs aient eu du mal à partir en contre, il n'y a pas eu de but et peu d'occasions en première période. Les Milanisti ont eu une opportunité par Samu Castillejo dont la frappe a été repoussée du pied par Juan Musso (39e). La seconde période a commencé par un coup de chaleur pour Milan suite à une passe en retrait trop courte de Théo Hernandez pour Gianluigi Donnarumma interceptée par Roberto Pereyra. Ce denier a centré pour Ilija Nestorovski dont le coup de tête a été sauvée à même la ligne par Alessio Romagnoli (47e). Milan a commis d'autre erreurs et l'Udinese a pris les devants par Rodrigo Becao (68e, 0-1). Pour mener la course poursuite à bien, Pioli a lancé Saelemaekers à la place de Castillejo (76e). Finalement, Milan a arraché le point sur penalty transformé par Franck Kessié (90e+7, 1-1). Cagliari avec Radja Nainggolan s'est imposé 1-0 face à Bologne. Davide Rugani a marqué le but des Sardes sur centre de l'ex-Standardman Razvan Marin (19e). Au classement, Cagliari se retrouvent 17e (21 points) et Bologne est 12e (28 points). Benevento a pris une gifle à domicile face à Vérone (0-3). Les visiteurs, qui ont ouvert la marque par Davide Faraoni (25e, 0-1), ont doublé l'écart sur un autogoal de Daam Foulon (34e, 0-2). Monté au jeu en remplacement de Gaetano Letizia blessé (11e), notre compatriote a été sorti à la mi-temps. Après la reprise, Kevin Lasagna a corsé l'addition (50e, 0-3). Vérone se retrouve 8e (38 points) et Benevento est 16e (25 points).