Les Belges à l'étranger - L'AC Milan, avec Saelemaekers en seconde période, se joue de la Roma

(Belga) L'AC Milan a battu l'AS Rome 2 buts à 0, dimanche, lors de la 28e journée du championnat d'Italie. Alexis Saelemaekers est monté à la 54e minute pour Milan.

Saelemaekers est impliqué sur l'action confuse qui mène au premier but milanais. Sa remise de la droite a été reprise par Kessie, dont la tentative a été repoussé par Mirante. Rebic a alors récupéré le ballon, tirant d'abord sur le poteau puis trouvant le chemin des filets sur sa deuxième tentative (76e). Milan a doublé la mise sur un penalty de Calhanoglu, sifflé pour une faute de Smalling sur Theo Hernandez (89e). Avec ce succès, Milan (42 points) se porte à la septième place, à égalité avec Naples, sixième. L'AS Rome (48 points) est cinquième et risque de voir l'Atalanta (54), qui rend visite à l'Udinese en soirée, s'envoler dans la course au dernier ticket qualificatif pour la Ligue des Champions. (Belga)