Les Belges à l'étranger - L'AC Milan battu 2 à 1 à Torino, Origi et De Ketelaere n'y ont rien pu

(Belga) L'AC Milan s'est incliné 2 buts à 1 à Torino dans le cadre de la 12e journée du championnat d'Italie dimanche. Au classement, les Milanais occupent la troisième place avec 26 points, six de moins que le leader, Naples. Torino se retrouve en neuvième position (17 points).

Pour ce déplacement à Turin, Stefano Pioli a opté pour un système en 4-2-3-1 avec Divock Origi en pointe durant les nonante minutes. Le coach milanista a lancé Charles De Ketelaere à la mi-temps (46e) et Aster Vranckx est resté sur le banc. Blessé au genou, Alexis Saelemaekers était absent. Vivaces, les Rossoneri ont poussé les Turinois à la faute et sur une récupération de Junior Messias, Brahim Diaz a isolé devant le but Rafael Leao, qui a expédié le ballon loin du cadre (6e). Cette erreur du Portugais a perturbé les Milanisti, qui ont été obligés de reculer fortement en perte de balle. Sur un coup franc botté par Valentino Lazaro, Koffi Djidji les a punis d'un coup de tête (35e, 1-0). Peu après, Aleksey Miranchuk doublait l'écart d'un tir croisé du gauche (37e, 2-0). Après la pause, l'AC Milan a retrouvé une bonne partie de son allant mais avait du mal à servir convenablement Origi. Par contre, Messias a profité d'une grosse mésentente entre Alessandro Buongiorno et Vanja Milinkovic-Savic (ex-Standard) pour réduire l'écart (67e, 2-1). (Belga)