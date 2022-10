Les Belges à l'étranger - L'AC Milan domine la Juventus, les Belges montent au jeu

(Belga) L'AC Milan a battu la Juventus 2-0, samedi, lors de la 9e journée du championnat d'Italie. Charles De Ketelaere est monté à la 65e minute, Aster Vranckx à la 84e et Divock Origi à la 86e dans les rangs milanais.

Après deux poteaux touchés par Rafael Leao, d'une talonnade (20e) et d'un tir (34e), l'AC Milan trouvait l'ouverture avant la pause grâce à Fikayo Tomori, à la suite d'un corner (45e+1). Le champion d'Italie doublait la mise en début de seconde période grâce à Brahim Diaz, qui interceptait une passe de Dusan Vlahovic au milieu du terrain, effectuait 40 mètres balle au pied et trompait Wojciech Szczesny (54e). Avec ce double avantage en poche, Stefano Pioli, l'entraîneur milanais, faisait entrer ses trois Belges disponibles : Charles De Ketelaere remplaçait Diaz (65e), Aster Vranckx prenait la place d'Ismaël Bennacer (84e) et Divock Origi montait au jeu pour Leao. Blessé, Alexis Saelemaekers n'était pas disponible. Origi héritait d'une occasion en fin de rencontre, mais, seul face à Szczesny, il butait sur le gardien turinois (90e+2). Avec 20 points, l'AC Milan rejoint Naples et l'Atalanta, qui jouent dimanche, en tête du classement. La Juventus (13 points), dépassée par l'Inter (15 points) après sa victoire à Sassuolo (1-2), recule en huitième position. (Belga)