Les Belges à l'étranger - L'AS Monaco de Philippe Clement débute sa campagne par une victoire face à l'Étoile rouge

Jeudi soir, pour la première journée de la phase de poules de l'Europa League, l'AS Monaco de Philippe Clement s'est imposé, 0-1, sur le terrain de l'Étoile rouge de Belgrade.

Eliot Matazo figurait sur le banc monégasque au coup d'envoi de la rencontre dans la capitale serbe. La situation s'est débloquée à la 74e minute, sur le pénalty transformé par Breel Embolo en faveur de l'ASM. Philippe Clement a choisi de ne pas faire entrer au jeu Eliot Matazo, qui n'est plus rentré sur le terrain depuis quatre matches, après avoir largement participé au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions au cours duquel Monaco s'est incliné face au PSV. Avec cette victoire, Monaco prend un bon départ et la 2e place du groupe H, derrière Ferencvaros qui s'est imposé 3-2 à domicile contre Trabzonspor. Les Turcs sont donc 3es et l'Étoile rouge complète le classement.