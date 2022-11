Les Belges à l'étranger - L'AS Monaco facile vainqueur de l'Etoile Rouge et qualifié pour les barrages

(Belga) Outre, les joueurs de Gand, Anderlecht et de l'Union, plusieurs Belges étaient concernés jeudi soir par la 6e et ultime journée de la phase de groupes de l'Europa League et de la Conference League.

Vainqueur 4-1 de l'Etoile Rouge Belgrade, l'AS Monaco de Philippe Clement s'est qualifié pour les barrages en terminant deuxième du Groupe H de l'Europa League avec dix points tout comme Ferencvaros. Lors des confrontations entre les deux clubs, les Hongrois s'étaient imposés 0-1 sur le Rocher avant de partager 1-1 à domicile.Trabzonspor (9 points, 3e) est reversé en barrage de la Conference League L'Etoile Rouge (6 points, 4e) a terminé sa campagne européenne. Les Assémistes ont confirmé leur succès 1-0 à l'aller grâce à un triplé de Kevin Volland (8e, 27e, 87e) et un autogoal de Milan Rodic (50e, 3-0). Guelor Kanga avait réduit l'écart pour les Serbes sur penalty (54e, 3-1) quand Eliot Matazo est monté au jeu (85e). Le tirage au sort des barrages de l'Europa League sera effectué lundi 7 novembre à 13 heures. Dans le groupe E de la Conference League, l'AZ Alkmaar a battu Dnipro 2-1 sans Zinho Vanheusden, blessé. Du coup, le club néerlandais termine premier avec 15 points devant son adversaire ukrainien (10 points, 2e) L'Apollon Limassol (7 points, 3e) et Vaduz (2 points, 4e) n'avaient plus rien à espérer. AZ Alkmaar est qualifié pour les huitièmes de finale. (Belga)