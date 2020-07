Les Belges à l'étranger - L'Atalanta de Timothy Castagne renverse Parme et s'offre plusieurs records

(Belga) L'Atalanta Bergame s'est imposée 1-2 sur le terrain de Parme mardi à l'occasion de la 37e journée de Serie A. Le club de Timothy Castagne, qui a joué toute la rencontre, grimpe provisoirement à la 2e place du championnat italien avant le choc entre l'Inter et Naples prévu dans la foulée.

Parme a pourtant ouvert le score grâce à son milieu de terrain suédois Dejan Kulusevski, buteur peu avant la mi-temps (1-0, 43e). Après un premier acte assez terne, la Dea a inversé la tendance. L'ancien joueur du KRC Genk Ruslan Malinovsky, monté à la mi-temps, a égalisé d'un puissant coup franc (1-1, 70e). En fin de match, le capitaine bergamasque 'Papu' Gomez a donné la victoire aux siens au terme d'un effort individuel (1-2, 84e). Au classement, les troupes de Gian Piero Gasperini comptent 78 points, deux de plus que l'Inter de Romelu Lukaku qui affrontera Naples, en lutte pour les places européennes, sur le coup de 21h45. L'effectif de Gasperini est entré dans l'histoire du club lombard, battant le record de points acquis sur une saison, qui était de 75, ainsi que ceux du nombre de victoires sur une saison, passé de 22 à 23, et de succès à l'extérieur, passé de 10 à 11. Bergamasques et Milanais se disputeront quoi qu'il arrive le titre de vice-champion d'Italie, derrière la Juventus, samedi sur le terrain de la Dea. L'Atalanta, qui a désormais inscrit 98 buts en Serie A cette saison, affrontera aussi le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions, le 12 août à Lisbonne. (Belga)