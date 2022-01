Les Belges à l'étranger - L'Atlético de Madrid et Yannick Carrasco renversés par l'Athletic Bilbao

(Belga) L'Athletic Bilbao s'est imposé 1-2 jeudi soir contre l'Atlético de Madrid et Yannick Carrasco lors de la seconde demi-finale de la Supercoupe d'Espagne à Riyad, en Arabie saoudite. Menés au score, les Basques ont renversé la situation en quatre minutes.

L'Atlético de Madrid n'a plus remporté cette compétition depuis 2014, alors qu'en face, l'Athletic Bilbao est tout simplement le tenant du titre. En net regain de forme après une fin d'année 2021 ponctuée par quatre défaites consécutives en championnat, les Colchoneros espéraient bien continuer sur leur lancée. Les choses semblaient aller dans la bonne direction pour les hommes de Diego Simeone grâce à l'aide bien involontaire du gardien adverse Unai Simon. Le dos du portier de la Roja envoyait le ballon dans les filets après un rebond sur le poteau (62e, 1-0). Les Basques ont égalisaé un quart d'heure plus tard par l'entremise de Yeray Alvarez de la tête sur corner (77e, 1-1). Un but rapidement suivi d'un autre, inscrit par Nico Williams (81e, 1-2), également à la suite d'un corner. Repoussé par la défense, le ballon atterrissait dans les pieds du jeune milieu de terrain espagnol de 19 ans, dont la reprise du plat du pied gauche ne laissait aucune chance à Jan Oblak. L'Atlético finissait la rencontre à dix après l'expulsion de Jose Gimenez dans les arrêts de jeu (90e+4). L'Athletic Bilbao tentera de conserver son titre dimanche contre le Real Madrid, tombeur du FC Barcelone 2-3 mercredi après prolongations. (Belga)