Les Belges à l'étranger - L'Atlético et le Real Madrid partagent, le FC Barcelone menace

(Belga) Le derby de Madrid, tête d'affiche de la 26e journée du championnat d'Espagne, s'est terminé dimanche par un partage 1-1. Luis Suarez a donné l'avance aux 'Colchoneros' (15e, 1-0) et Karim Benzema a égalisé pour les Merengues (88e, 1-1). Au classement, l'Atlético compte 59 points, trois de plus et un match de moins que le FC Barcelone. Le Real (54 points) est 3e. Chez les visités, Yannick Carrasco a été remplacé (64e) tandis que Thibaut Courtois est bien resté en place dans le but du Real Madrid.

Les 'Colchoneros' sont bien entrés dans la rencontre mais ils n'ont pas été mordants très longtemps. La rencontre s'était déroulée sur un rythme moyen quand Nacho a lancé Suarez, qui n'avait plus marqué depuis cinq matches, dans le dos de Raphaël Varane (15e, 1-0). Jusqu'au repos, les visités se sont montrés plus percutants mais les Merengues ont affiché un réel manque d'inspiration. A la reprise, les joueurs du Real se sont montrés plus dynamiques et se sont portés vers l'avant, s'exposant aux contres adverses. C'est ainsi que Courtois a repoussé une frappe à ras de terre de Carrasco (53e) avant de fermer parfaitement l'angle à bout portant aux six mètres face à Suarez, servi en retrait sur la gauche par Carrasco (55e). Jan Oblak a également dû se montrer vigilant sur une lourde frappe axiale de Federico Valverde (71e) et surtout sur une double tentative de Benzema au petit rectangle (83e). Comme l'Atlético n'a pas fait le break, le Real a joué jusqu'au bout et après avoir pris appui sur Casemiro, Benzema a égalisé (88e, 1-1). Aux Pays-Bas, Heracles a battu Zwolle 2-1 lors de la 25e journée. Chez les vainqueurs, Lucas Schoofs a joué tout le match tandis qu'Ismail Azzaoui (79e) et Noah Fadiga (87e) ont été remplacés. Dans l'autre camp, Manuel Benson est également sorti alors que les deux équipes étaient encore à égalité. Rai Vloet (61e, 1-0) et Luca Della Torre (90e+2, 2-1) ont inscrit les buts de l'équipe d'Almelo et Mustafa Saymak (63e, 1-1) a temporairement égalisé pour les visiteurs. Au classement, Heracles (32 points) est 10e et Zwolle (26 points) occupe la 12e position. Sittard n'a pas tenu tête au PSV (1-3). Chez les visiteurs, Mickael Tirpan a joué les 90 minutes, Dario Van den Buijs est monté au jeu (83e) et Thibaud Verlinden est resté sur le banc. Du côté d'Eindhoven, Yorbe Vertessen est sorti (66e). Un doublé d'Eran Zahavi (10e, 27e) et Noni Madueke (87e) ont permis au PSV de compter 54 points au classement, à six points de l'Ajax, qui a disputé un match de moins. Sittard (31 points) est 11e. (Belga)