Les Belges à l'étranger - L'Inter battu par la Juventus en demi-finale aller de la Coupe d'Italie

(Belga) Sans Romelu Lukaku suspendu, l'Inter Milan a perdu mardi la demi-finale aller de la Coupe d'Italie face à la Juventus (1-2). Lautaro Martinez a ouvert la marque pour les Nerazzurri (9e) mais Cristiano Ronaldo a planté un doublé (26e pen., 35e). Le retour à Turin est programmé le mardi 9 février à 20h45.

L'Inter a ouvert la marque sur un mouvement lancé par Alexis Sanchez et poursuivi par Nicolo Barella, qui a centré dans la surface où Lautaro Martinez a jailli devant Matthijs de Ligt (9e, 1-0). La Juventus a alors fait circuler le ballon de manière stérile jusqu'à ce qu'Ashley Young commette un penalty sur Juan Cuadrado transformé par Cristiano Ronaldo (26e, 1-1). Le Portugais a ensuite profité d'une énorme incompréhension entre Alessandro Bastoni et Samir Handanovic pour placer le ballon du gauche dans le but ouvert d'une position assez difficile (35e, 1-2). En seconde période, la Juventus a tablé sur le contre et sur une sortie rapide, Federico Bernardeschi a tenté sa chance du gauche obligeant Handanovic à effectuer une parade (55e). L'Inter a répliqué avec une frappe de Sanchez que Mehri Demiral a sauvé sur sa ligne (57e). Puis, Gigi Buffon s'est imposé sur une frappe de Matteo Darmian (69e). L'Inter a poursuivi son forcing mais la défense turinoise a tenu le coup notamment grâce à un Demiral omniprésent. . (Belga)