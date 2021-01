Les Belges à l'étranger - L'Inter en demi-finale de la Coupe avec un but de Lukaku

(Belga) L'Inter Milan a remporté 2-1 le derby contre l'AC Milan comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie, mardi. Auteur du but d'ouverture (31e, 0-1), Zlatan Ibrahimovic a été exclu (57e) et l'Inter en a profité pour renverser la situation en sa faveur grâce à Romelu Lukaku sur penalty (71e) et à Christian Eriksen (90e+7). En fin de première période, Lukaku et Ibrahimovic se sont retrouvés front contre front. A l'AC milan, Alexis Saelemakers a été remplacé (85e). En demi-finale, l'Inter affrontera le vainqueur du match Juventus-Spal.

L'intensité était au rendez-vous dès le coup d'envoi: l'AC Milan donnait le temps et l'Inter n'abdiquait pas. C'est au moment où le rythme a quelque peu baissé que Soualiho Meïté a récupéré un mauvais dégagement de Matteo Darmian pour glisser le ballon à Ibrahimovic peu inquiété par la marquage d'Aleksandar Kolarov (33e, 0-1). L'Inter a réagi et sur un centre d'Ivan Perisic, une reprise de la tête d'Alexis Sanchez a été sauvée à même la ligne par Fikayo Tomori (34e). Bien seul face à trois joueurs de l'AC Milan, Lukaku n'a pas apprécié d'être en plus balancé par terre par Alessio Romagnoli. Le ton est alors monté sur la pelouse notamment entre Lukaku et Ibrahimovic, qui se sont échangé des grossièretés avant de se retrouver tête contre tête. Pour calmer les choses, l'arbitre a averti les deux joueurs (45e). La seconde période a débuté par une belle intervention de Saelemaekers dans les pieds de Perisic (48e). L'Inter a poursuivi sur sa lancée et il a fallu un nouveau sauvetage de Tomori pour empêcher Lukaku d'égaliser (54e). Peu après, Ibrahimovic a reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Kolarov (57e). A dix, la tâche de l'AC Milan était devenue plus difficile et Lukaku a égalisé sur un penalty (71e, 1-1). Les 'Nerazzurri' ont continué à profiter de leur supériorité numérique et Eriksen, monté au jeu (88e), leur a donné la victoire su coup franc (90e+7, 2-1).