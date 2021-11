Les Belges à l'étranger - L'OL de Denayer humilié par Rennes, partage dans le derby milanais entre l'AC et l'Inter

(Belga) Dimanche soir, trois Belges étaient à l'affiche des rencontres de fin de soirée dans les grands championnats européens. Jason Denayer et son équipe de l'Olympique Lyonnais ont essuyé une défaite sévère, 4-1, contre le Stade Rennais.

L'Olympique Lyonnais s'est lourdement incliné, 4-1, dans la rencontre qui l'opposait à Rennes pour la 13e journée de Ligue 1. Les buts rennais ont été inscrits par Laborde (45e), Traore (51e) et Truffert (76e et 83e) alors que Paqueta a inscrit le but de consolation pour les Lyonnais sur pénalty en fin de match (90e+2). Jason Denayer était titulaire pour Lyon et a disputé toute la rencontre. Jérémy Doku, blessé au genou, n'était pas sur la feuille de match pour Rennes. Au classement, Rennes, 5e avec 22 points, se détache de l'OL qui peine à jouer les premiers rôles. Les Lyonnais ont 3 points de retard sur leur adversaire du jour et sont 7es. En Italie, le choc de la 12e journée de Serie A a vu un match nul, 1-1, dans le Derby della Madonnina opposant l'AC Milan à l'Inter. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Calhanoglu sur pénalty (11e) et de Vrij contre son camp (17e), tandis que Lautaro Martinez a manqué son pénalty (27e) et l'occasion de donner la victoire aux siens. Alexis Saelemaekers a débuté sur le banc rossonero, mais est monté à la 59e à la place de Brahim Diaz. La lutte est âpre en tête de la Serie A. Le Milan, toujours invaincu, compte autant de points que Naples mais est 2e à la différence de buts. L'Inter est 3e avec 25 points, à 7 points des leaders. Aux Pays-Bas, les promus du Go Ahead Eagles ont poursuivi leur bon début de saison en obtenant le point du nul, 0-0, sur le terrain de l'Ajax, pour la 12e journée d'Eredivisie. Philippe Rommens était titulaire au c?ur du jeu du club de Deventer, et a disputé les 90 minutes. L'Ajax reste 1er mais permet au PSV de revenir à sa hauteur, avec 27 points. Les Eagles sont 10es, avec 17 points, soit 7 d'avance sur la zone rouge. (Belga)