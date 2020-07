Les Belges à l'étranger - La BBC désigne Kevin De Bruyne comme Joueur de l'année

(Belga) Les visiteurs du site internet de la BBC ont élu Kevin De Bruyne comme Joueur de l'année. De Bruyne, devancé par Jordan Henderson (Liverpool) vendredi passé lors du référendum organisé par la presse anglaise, a connu une saison exceptionnelle avec Manchester City, vice-champion d'Angleterre, égalant le record de 20 assists de Thierry Henry, établi 2002-2003.

De Bruyne a reçu 45 pour-cent des voix, devançant Henderson (27 pour-cent) et ses équipiers de Liverpool, Sadio Mané (11 pour-cent) et Virgil van Dijk (9 pour-cent). Jürgen Klopp (Liverpool) a été désigné Entraîneur de l'année, Trent Alexander-Arnold (Liverpool) Espoir de l'année et Danny Ings (Southampton) Révélation de l'année. Chez les dames, la Néerlandaise Vivianne Miedema est la Joueuse de l'année. (Belga)