Les Belges à l'étranger - La Real Sociedad bloquée par le Rayo Vallecano et le vétéran Radamel Falcao

(Belga) La Real Sociedad est allé partager l'enjeu 1-1 au Rayo Vallecano dimanche dans le cadre de la 34e journée du championnat d'Espagne. Au classement, les Basques, avec Adnan Januzaj en seconde période, sont 6e (56 points) et le Rayo Vallecano 11e (41 points).

Au repos, la Real Sociedad menait à la marque grâce à un but de l'ex-Gantois Alexander Sorloth (33e, 0-1). Le but du Norvégien récompensait des Basques, qui s'étaient montrés plus tenaces et offensifs que leurs adversaires. Le Rayo ne s'est manifesté que dans les dernières minutes avec deux bonnes actions successives d'Unai López (40e) et d'Alvaro Garcia (41e) mais Alex Remiro a permis à la Real Sociedad de conserver son avance. En seconde période, les Basques ont été moins réguliers et ils ont été punis par Radamel Falcao, qui venait de monter au jeu après deux mois sans jouer (77e, 1-1). En fait, le vétéran colombien, 36 ans, touchait son premier ballon. (Belga)