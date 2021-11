La Real Sociedad, avec Januzaj titulaire, partage contre Bilbao et prend la tête de la Liga

La Real Sociedad pensait tenir les trois points mais a finalement concédé, in extremis, un partage contre l'Athletic Bilbao (1-1) dans le derby basque dimanche soir lors de la 12e journée de Liga.

L'équipe d'Adnan Januzaj, titulaire et sur la pelouse d'Anoeta pendant 79 minutes, est malgré tout en tête du championnat espagnol avec 26 points, soit un de plus que le Real Madrid et le FC Séville, qui comptent un match de moins.

La Real Sociedad avait ouvert le score grâce à un penalty converti par son attaquant suédois Alexander Isak (1-0, 58e). Elle a finalement concédé un but dans les arrêts de jeu signé Iker Muniain (1-1, 90e+1), sur un coup franc boxé par Remiro dans son but, alors que Bilbao évoluait à dix après la seconde jaune d'Inigo Martinez (84e).