Les Belges à l'étranger - La Real Sociedad et Adnan Januzaj éliminés en quarts de finale de la Coupe du Roi

(Belga) La Real Sociedad, avec Adnan Januzaj pendant 73 minutes, a été sévèrement battue (0-4) par le Betis Séville jeudi lors des quarts de finale de la Coupe du Roi. Les Andalous ont pu compter sur leur attaquant Juanmi, auteur d'un doublé (12e, 57e). Willian Jose (82e) et Aitor Ruibal (87e) ont ensuite plié le match.

Adnan Januzaj s'est vu refuser un but pour une position de hors-jeu (39e). Le Belge a été remplacé à l'aube du dernier quart d'heure, relayé par le Norvégien Alexander Sorloth. Le Betis, actuel 3e de Liga, continue donc d'impressionner cette saison. Double vainqueur de la compétition, dont la dernière fois en 2005, le club de Séville avait été battu en quarts de finale la saison dernière. Dans la foulée, le Real Madrid, avec Thibaut Courtois titulaire et Eden Hazard sur le banc, défiera l'Athletic Bilbao à San Mamés, un match toujours compliqué à gérer. En préambule, le bus qui transportait les joueurs et le staff du Real Madrid a été visé par des fans de l'équipe basque. Une vitre latérale a été brisée par des jets de projectiles. Mercredi, le Rayo Vallecano, tombeur de Majorque (1-0), et Valence, qui a sorti Cadix (2-1), ont déjà validé leur ticket pour le dernier carré, dont le tirage au sort des duels est prévu vendredi. (Belga)