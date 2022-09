Les Belges à l'étranger - Largie Ramazani battu avec Almeria par Osasuna

(Belga) A l'occasion du dernier match de la cinquième journée de la Liga espagnole, Largie Ramazani et son équipe d'Almeria ont connu la défaite 0-1, lundi soir, face à Osasuna. L'unique but du match a été inscrit par le joueur de Pampelune Ezequiel Avila à la 28e minute. Ramazani a été remplacé dans le temps additionnel. Au classement, le promu Almeria est quatorzième avec quatre points.

En Serie A italienne, Koni De Winter n'a pas non plus pu célébrer une victoire. Il a assisté depuis le banc de touche à la défaite à domicile de son club Empoli contre l'AS Rome 1-2, dans la dernière rencontre de la 6e journée de championnat. Empoli n'a toujours pas gagné cette saison. Il a fait quatre matches nuls et occupe la seizième place du classement avec quatre points. (Belga)