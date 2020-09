Les Belges à l'étranger - Le Bayern en passe 8 à Schalke pour commencer la saison

(Belga) Le Bayern Munich a commencé la saison de Bundesliga par un carton 8-0 contre Schalke, vendredi. Benito Raman est monté à la 65e minute pour Schalke. Serge Gnabry a réalisé un triplé.

Le score était déjà de 3-0 après une demi-heure, avec les réalisations de Gnabry (4e), Goretzka (19e) et Lewandowski (31e, penalty). Gnabry a ajouté deux nouveaux buts en seconde période (47e et 59e) puis Müller (70e), Sané (71e), pour son premier match avec les Bavarois, et le jeune Musiala (81e) ont encore l'alourdi le score. La saison passée, le Bayern a remporté le championnat, la coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions. Les deux équipes commencent ce nouveau championnat sur les bases de la fin de saison passée: le Bayern n'a plus concédé de point en championnat depuis un partage contre Leipzig le 2 février, soit 14 matchs. Schalke n'a plus gagné en Bundesliga depuis le 17 janvier (17 matchs). (Belga)